Paris Le Cirque Electrique île de France, Paris CIRQUE ELECTRIQUE Le Cirque Electrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CIRQUE ELECTRIQUE Le Cirque Electrique, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 21h à 2h

gratuit

AQUACIRQUE – Spectacle vivant Aquacirque, Loufoqueries acrobatiques et aquatiques. A l’occasion de la Nuit Blanche, le Cirque Electrique convie sirènes, dauphins, musiciens, clowns et circassiens pour un cabaret aquatique. Avec les artistes du Cirque Electrique, Evandro Serodio et les Choeurs de l’Armée Rose. Nuit Blanche -> Nuit Blanche Le Cirque Electrique Place du Maquis en Vercors Paris 75020

3bis, 11 : Porte des Lilas (238m) 11 : Mairie des Lilas (543m) 96: porte des Lilas T3b: porte des Lilas

Contact :Cirque Electrique https://www.facebook.com/le.cirque.electrique Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T21:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

Cirque Electrique

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Cirque Electrique Adresse Place du Maquis en Vercors Ville Paris lieuville Le Cirque Electrique Paris