Cirque du Soleil – Luzia Plaine de Plainpalais, 28 mai 2022, Genève.

Cirque du Soleil – Luzia

du samedi 28 mai au vendredi 22 juillet à Plaine de Plainpalais

ÉVEILLÉ PAR L’ESPRIT DU MEXIQUE LUZIA s’inspire des gens, des lieux et des histoires qui définissent le Mexique. Faites un voyage à travers l’imaginaire mexicain, du folklore d’autrefois jusqu’au paysage urbain d’aujourd’hui. LUZIA vous transporte jusqu’à un Mexique imaginaire, tout comme dans un rêve éveillé, où la lumière (« luz » en espagnol) nourrit l’esprit et où la pluie (« lluvia ») apaise l’âme. Proposant une série surréaliste de surprises visuelles grandioses et des représentations acrobatiques époustouflantes, LUZIA puise dans la tradition et la modernité pour transposer sur scène les multiples lieux, visages et sons du Mexique. Informations et réservation: [https://www.cirquedusoleil.com/fr/luzia](https://www.cirquedusoleil.com/fr/luzia)

Le Cirque du Soleil revient à Genève avec son spectacle Luzia à la plaine de Plainpalais du 28 mai au 3 juillet. Faites un voyage à travers un Mexique imaginaire!

Plaine de Plainpalais Av. du Mail, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T19:30:00 2022-05-28T23:00:00;2022-05-29T13:30:00 2022-05-29T16:00:00;2022-06-01T20:00:00 2022-06-01T23:00:00;2022-06-04T19:30:00 2022-06-04T23:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-08T20:00:00 2022-06-08T23:00:00;2022-06-11T19:30:00 2022-06-11T23:00:00;2022-06-12T13:30:00 2022-06-12T16:00:00;2022-06-15T20:00:00 2022-06-15T23:00:00;2022-06-18T19:30:00 2022-06-18T23:00:00;2022-06-19T13:30:00 2022-06-19T16:00:00;2022-06-22T20:00:00 2022-06-22T23:00:00;2022-06-23T20:00:00 2022-06-23T23:00:00;2022-06-24T20:00:00 2022-06-24T23:00:00;2022-06-25T19:30:00 2022-06-25T23:00:00;2022-06-26T13:30:00 2022-06-26T16:00:00;2022-06-29T20:00:00 2022-06-29T23:00:00;2022-06-30T20:00:00 2022-06-30T23:00:00;2022-07-01T20:00:00 2022-07-01T23:00:00;2022-07-02T19:30:00 2022-07-02T23:00:00;2022-07-03T13:30:00 2022-07-03T16:00:00;2022-07-07T20:00:00 2022-07-07T23:00:00;2022-07-08T20:00:00 2022-07-08T23:00:00;2022-07-14T20:00:00 2022-07-14T23:00:00;2022-07-15T20:00:00 2022-07-15T23:00:00;2022-07-21T20:00:00 2022-07-21T23:00:00;2022-07-22T20:00:00 2022-07-22T23:00:00