CIRQUE DU SOLEIL LDLC ARENA Decines Charpieu, vendredi 27 décembre 2024.

Le Cirque du Soleil est de retour à Lyon. Le célèbre spectacle Corteo jouera pour la première fois à Lyon. Depuis sa première sous chapiteau en avril 2005 à Montréal, Corteo a éblouit près de 10 millions de spectateurs dans 22 pays.Corteo qui signifie « cortège » en italien est une joyeuse procession, une parade festive imaginée par un clown. Alliant prouesses acrobatiques, comédie et jeu d’acteurs, Corteo plonge le spectateur dans un univers théâtral empreint de ludisme et de spontanéité, situé dans un espace étrange entre ciel et terre.Dans une ambiance de fête foraine, le clown évoque ses propres funérailles, sous le regard attentionné d’une volée d’anges bienveillants. Opposant le grand et le petit, le ridicule et le tragique, la magie de la perfection et le charme de l’imperfection, le spectacle fait appel à la force et à la fragilité du clown, mais aussi à sa sagesse et à sa tendresse, pour illustrer la part d’humanité en chacun de nous. Porté par des sonorités tantôt lyriques, tantôt cocasses, Corteo est une fête intemporelle où l’illusion chatouille la réalité.—————————–Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur www.olvallee.frBilletterie PSH :Tarif unique de 63€ par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSHJeudi 26 décembre 2024 à 20h00Vendredi 27 décembre 2024 à 16h00 et 20h00Samedi 28 décembre 2024 à 12h00Tarif unique de 68,50€ par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSHSamedi 28 décembre 2024 à 16h00 et 20h00Dimanche 29 décembre 2024 à 13h00 et 17h00La billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%. Les inscriptions se font via le formulaire disponible au lien suivant :http://lyonna.is/BilletteriePSH-PMR (dans la limite des places disponibles).Chaque dossier doit être complet pour pouvoir être traité.Le paiement et le traitement des commandes sera effectué ultérieurement.Billetterie VIP :•LDLC Arena : hospitalite@ldlcarena.com

Tarif : 52.00 – 140.00 euros.

Début : 2024-12-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69