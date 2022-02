CIRQUE DU SOLEIL – CRYSTAL Pérols, 14 septembre 2022, Pérols.

CIRQUE DU SOLEIL – CRYSTAL Pérols

2022-09-14 – 2022-09-18

Pérols Hérault Pérols

Ne manquez pas le show « Crystal » par le Cirque du Soleil du 14 au 18 septembre 2022 à la Sud de France Arena !

►Jeune femme inventive, Crystal se sent incomprise, en rupture avec elle-même et le monde qui l’entoure. Pour échapper à sa réalité, elle s’aventure sur un étang gelé. La glace cède sous ses pieds et elle se retrouve soudainement dans un monde inversé, un univers tout droit sorti de son imagination, où elle se retrouve face à face avec sa propre réflexion. Tout en la guidant dans ce nouveau monde, sa réflexion l’éveille à sa propre créativité. Grâce à l’écriture, Crystal transformera ses excentricités en une force créative. Reprenant confiance, elle remontera à la surface. Le spectacle s’adresse aux spectateurs de tout âge.

Pass sanitaire requis

EN VENTE LE 11/02/2022 À 10H00

+33 4 67 17 67 17

Pérols

dernière mise à jour : 2022-02-07 par