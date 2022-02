Cirque du Soleil : Corteo Zénith Nantes Métropole, 1 octobre 2022, Saint-Herblain.

2022-10-01 Représentatios du 29 septembre au 2 octobre 2022

Horaire : 16:00

Gratuit : non 45 € à 111.50 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com- PMR (personne à mobilité réduite) : billetterie@az-prod.fr Représentatios du 29 septembre au 2 octobre 2022

Concert. Corteo (en italien) qui signifie “cortège” est une joyeuse procession, une parade festive imaginée par un clown. Alliant prouesses acrobatiques, comédie et jeu d’acteurs, Corteo plonge le spectateur dans un univers théâtral empreint de ludisme et de spontanéité, situé dans un espace étrange entre ciel et terre. Dans une ambiance de fête foraine, le clown évoque ses propres funérailles, sous le regard attentionné d’une volée d’anges bienveillants. Opposant le grand et le petit, le ridicule et le tragique, la magie de la perfection et le charme de l’imperfection, le spectacle fait appel à la force et à la fragilité du clown, mais aussi à sa sagesse et à sa tendresse, pour illustrer la part d’humanité en chacun de nous. Porté par des sonorités tantôt lyriques, tantôt cocasses, Corteo est une fête intemporelle où l’illusion chatouille la réalité. La conception et la disposition de la scène transportent le spectateur dans une atmosphère théâtrale jamais vue en aréna au Cirque du Soleil, mettant ainsi la table à l’univers poétique de Corteo. Les rideaux entourant la scène, inspirés de la Tour Eiffel, et les rideaux à la polichinelle, peints à la main, donnent un aspect grandiose à la scène.

Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com