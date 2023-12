KURIOS – PARIS – Kurios In Paris CIRQUE DU SOLEIL Chatou, 30 décembre 2023, Chatou.

CIRQUE DU SOLEILKurios in ParisDe quoi parle KURIOS – Cabinet des curiosités ?Un Chercheur croit que réside dans son énorme cabinet de curiosités, un univers secret, invisible, aux concepts les plus farfelus et aux aspirations les plus élevées. Lorsque des personnages d’un autre monde apparaissent dans son univers mécanique fictif, ceux-ci tentent d’éveiller la créativité du Chercheur en mettant son monde sens dessus dessous et en y ajoutant une touche d’humour et de poésie. C’est alors qu’au même moment, ses curiosités prennent vie une par une sous ses yeux.Lieu :• Adresse : Ile des Impressionnistes – 78400 Chatou Accès : • RER : Ligne A – direction Saint Germain-en-Laye depuis Paris (Arrêt Chatou-Croissy ou Rueil-Malmaison)• Parking gratuit à proximité du chapiteau / parking payant : Parking Gare de Chatou-Croissy – place Maurice Berteaux – 78400 Chatou

Tarif : 50.00 – 263.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 15:00

CIRQUE DU SOLEIL ILE DES IMPRESSIONNISTES 78400 Chatou