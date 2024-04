CIRQUE DU DR PARADI Les Petits Bonnets Amiens, jeudi 4 avril 2024.

Une œuvre au croisement du cirque et de l’engagement politique

Très librement inspiré de la révolte ouvrière des usines Lejaby, Les Petits Bonnets est un opéra d’usine qui porte la parole intime et militante de trois ouvrières, dont la musique est interprétée sur la piste par le groupe Les Elles.

L’Amazone, Bouche Cousue et la Joconde se révoltent après l’annonce d’une vague de licenciements. En occupant l’usine, elles se réapproprient le temps et l’espace. Elles parlent du corps, du travail, de l’amour, de la solitude, d’érotisme et de rapports de domination. Entre pirouettes acrobatiques et équilibres précaires, elles s’interrogent sur le sens de leur vie et rêvent d’émancipation. Entre théâtre et cirque, au milieu de vieilles machines à coudre, de soutiens-gorges qui volent et de ballons de baudruche qui explosent, la lutte se met en marche.

Les Petits Bonnets est une fiction circassienne saluée par la critique, un texte poétique et puissant, un spectacle riche et intelligent, qui s’adresse autant aux yeux qu’aux oreilles.

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-04 21:30:00

Place Longueville

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

