Cirque d’objets : Tout rien Saint-Romain-de-Colbosc, 18 mars 2022, Saint-Romain-de-Colbosc.

Par la Compagnie Modo Grosso – Alexis Rouvre.

À défaut de savoir comment passer le temps, un homme se met en quête de le manipuler…

De la sensation vertigineuse provoquée par la chute d’une chaînette à billes aux mouvements réguliers des balanciers, Alexis Rouvre emmène, in fine, dans une réflexion sur sa pratique: et si le défi mené, en tant que jongleur ne se rapportait pas à la gravité, mais bien au temps ?

Tel un architecte du temps, il nous emmène dans une expérience sensible; il nous invite à entrer dans ce dispositif autonome, cette bulle où l’espace et le temps se trouvent être à la fois tout et rien, invisible et palpable, commun et étrangement lointain.

Date : Le vendredi 18 mars à 20h

Durée : 1h30

Tarif : 15 €

Tout public, à partir de 8 ans.

+33 2 35 20 57 92 https://www.lesiroco.com/

