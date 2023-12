DELIRE CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE Paris, 29 décembre 2023, Paris.

CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE : Du 14 octobre 2023 au 03 mars 2024.Michel Palmer alias M. Loyal se demande dans quel Délire les artistes de la nouvelle saison vont bien pouvoir l’entraîner ! Après les Audaces, les Vertiges et autres Défis de circassiens surdoués, M. Loyal va voir débouler sur la piste du Cirque d’Hiver-Bouglione de sacrés numéros. Glenn Folco, le jongleur italien de folie, Régina Bouglione, la cavalière émérite, le duo Rolling Wheel, qui manie la roue allemande comme personne, Matute, le clown chilien qui se la joue Jim Carrey, Cassie Audiffrin, le gracieux groom qui vous transporte dans l’univers feutré d’un palace, le Trio Three G, les acrobates de haut vol, Scott et Muriel, les magiciens burlesques déjantés et désopilants, le Professeur Ermakov et ses adorables toutous, Nirio Rodriguez, l’artiste cubain qui défie les lois de l’équilibre, les Ukrainiens Artur et Esmira qui revisitent les sangles aériennes et Miami Flow, les as de la barre russe.

Tarif : 22.00 – 68.20 euros.

Début : 2023-12-29 à 17:15

Réservez votre billet ici

CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE 110 Rue Amelot 75011 Paris Paris