SAMPHA CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE Paris, 7 décembre 2023, Paris.

SAMPHA CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE a lieu à la date du 2023-12-07 à 20:00:00.

Tarif : 35 à 55 euros.

Chanteur, claviériste et producteur, le britannique Sampha Sisay se lance dans la musique à l’adolescence et se fait repérer à la faveur de son remix pour le titre « Basic Space » de The XX. Dès lors, sa renommée ne cesse de croître au fil de ses projets avec SBTRKT, Jessie Ware ou Lil Silva. En 2013, Sampha livre le maxi Dual et participe au titre « Too Much » de Drake. En 2016, c’est le très remarqué troisième opus de Solange sur lequel il signe deux collaborations qui participe à faire de lui l’un des producteurs les plus recherchés du moment. Process, premier album de Sampha, voit quant à lui le jour en 2017, rencontrant le succès critique et commercial qui semblaient lui être destiné.Après avoir dévoilé le titre Spirit 2.0 en juin dernier, Sampha annonce aujourd’hui un nouvel album « Lahai », à paraître le 20 octobre 2023 !

Ligne 8 station Filles du Calvaire

CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE

110 Rue Amelot Paris 75011

