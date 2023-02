Cirque d’Hiver Bouglione – Fantaisie (Paris) CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Au Cirque d'Hiver Bouglione , le nouveau spectacle des Frères Bouglione : FANTAISIEau Cirque d'Hiverà partir du 22 octobre 2022 , venez découvrir la dernière création Bouglione Sous l'œil bienveillant de Michel Palmer, Monsieur Loyal, et au son de l'orchestre de Pierre Nouveau, la nouvelle saison s'ouvre ! Les artistes du millésime 2022-2023 jouent la carte de la Fantaisie avec des numéros de haut vol : mât oscillant, sangles aériennes, grande illusion, monocycle géant, cerceau aérien, main-à-main, jonglerie horizontale… Sans oublier les désopilants Mangeurs de lapin et d'autres surprises à venir!Spectacle gratuit pour les moins de deux ans (sur les genoux des parents) Cirque d'Hiver Bouglione CIRQUE D'HIVER BOUGLIONE PARIS 110 RUE AMELOT Paris

à partir du 22 octobre 2022 , venez découvrir la dernière création Bouglione Sous l'œil bienveillant de Michel Palmer, Monsieur Loyal, et au son de l'orchestre de Pierre Nouveau, la nouvelle saison s'ouvre ! Les artistes du millésime 2022-2023 jouent la carte de la Fantaisie avec des numéros de haut vol : mât oscillant, sangles aériennes, grande illusion, monocycle géant, cerceau aérien, main-à-main, jonglerie horizontale… Sans oublier les désopilants Mangeurs de lapin et d'autres surprises à venir! Spectacle gratuit pour les moins de deux ans ( sur les genoux des parents ) .22.0 EUR22.0.

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Lieu CIRQUE D'HIVER BOUGLIONE Adresse 110 RUE AMELOT Ville PARIS Tarif 22.0-68.2

