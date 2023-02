Cirque de Vérone Le Creusot Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

2023-02-04 16:00:00 – 2023-02-12

Saône-et-Loire 10 15 EUR Pour la première fois de passage sur la commune du Creusot, le cirque de Vérone s’installe sur l’esplanade Henri et Achille Duchêne. Un spectacle pour toute la famille ! Venez passer 1h30 de spectacle traditionnel avec nos artistes.

Un spectacle de qualité qui a su toujours laisser un très bon souvenir dans chaque commune. Vous pourrez faire la rencontres de notre petit clown Patate qui fait le plaisir des petits ! Des numéros variés entre trapézistes et équilibriste, sans oublier notre duo de clown, les Mariani. Et bien plus encore, mais pour cela, c’est à vous de venir le découvrir ! cirqueverone@gmail.com Promeade du Midi Esplanade Henri et Achille Duchêne Le Creusot

