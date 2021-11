Cirque de Noël Pau, 3 décembre 2021, Pau.

Cirque de Noël Pau

2021-12-03 – 2021-12-19

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 22 30 LE CIRQUE DE NOEL EST DE RETOUR !!

La 45 ème édition du CIRQUE DE NOEL, “PLEIN LES YEUX” se déroulera à PAU du 3 au 19 décembre 2021

Vendredi 3 : 18h00 et 20h30 / Samedi 4 : 14h00 (complet) et 18h00 / Dimanche 5 : 10h30, 14h00 et 17h00

Mercredi 8 : 14h00 (complet) et 18h00 / Jeudi 9 : 18h00 et 20h30 / Vendredi 10 : 18h00 et 20h30

Samedi 11 : 14h00, 17h00 et 20h30 / Dimanche 12 : 10h30, 14h00 et 17h00 / Mardi 14 : 18h00 et 20h30

Mercredi 15 : 14h00 et 18h00 / Vendredi 17 : 18h00 et 20h30 / Samedi 18 : 14h00, 17h00 et 20h30 / Dimanche 19 : 10h30, 14h00 et 17h00

2 heures de spectacle et un orchestre dirigé par Philippe Lagrange.

Gratuit pour les moins de 2 ans

dernière mise à jour : 2021-11-08 par