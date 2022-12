CIRQUE DE NOËL Cordemais Cordemais Cordemais Catégories d’évènement: Cordemais

Loire-Atlantique

CIRQUE DE NOËL Cordemais, 28 décembre 2022, Cordemais Cordemais. CIRQUE DE NOËL Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique

2022-12-28 – 2022-12-28 Cordemais

Loire-Atlantique Cordemais À l’occasion des fêtes de fin d’année, la commune invite tous les Cordemaisiens pour un fabuleux spectacle orchestré par le cirque PILAR, sous le chapiteau situé rue des Sports (parking entre l’hippodrome et la piscine).

Vous découvrirez des numéros exceptionnels, inédits à Cordemais. L’entrée au spectacle est gratuite. ATTENTION : contrairement aux années précédentes, vous pouvez réserver vos places à l’avance en retirant vos billets lors de permanences à La Passerelle les mercredis 14 et 21, vendredis 16 et 23 décembre de 16h00 à 19h00 et le samedi 17 décembre de 10h00 à 12h00. S’il reste des billets, ils seront distribués à l’entrée du chapiteau le jour des séances. evenementiel@cordemais.fr +33 6 33 28 93 43 Cordemais

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Cordemais, Loire-Atlantique Autres Lieu Cordemais Adresse Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique Ville Cordemais Cordemais lieuville Cordemais Departement Loire-Atlantique

Cordemais Cordemais Cordemais Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cordemais-cordemais/

CIRQUE DE NOËL Cordemais 2022-12-28 was last modified: by CIRQUE DE NOËL Cordemais Cordemais 28 décembre 2022 Cordemais Loire-Atlantique Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique Cordemais Loire-Atlantique

Cordemais Cordemais Loire-Atlantique