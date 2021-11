Genève Plaine de Plainpalais Genève Cirque de Noël à Genève Plaine de Plainpalais Genève Catégorie d’évènement: Genève

du samedi 27 novembre au dimanche 9 janvier 2022 à Plaine de Plainpalais

Des artistes internationaux, des acrobates, clowns, jongleurs, trapézistes, danseurs, sans oublier le Père Noël. [www.cirque-de-noel.ch](http://www.cirque-de-noel.ch)

de CHF. 25.- à CHF. 65.-

Spectacle de cirque traditionnel pour tous les âges de 0 à 99 ans. Cirque de Noël sur la Plaine de Plainpalais 1205 Genève du 27 novembre 2021 au 9 janvier 2022.

2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T17:30:00;2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T22:00:00;2021-11-28T18:00:00 2021-11-28T20:30:00;2021-12-01T15:00:00 2021-12-01T17:30:00;2021-12-01T18:00:00 2021-12-01T20:30:00;2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T17:30:00;2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T17:30:00;2021-12-05T18:00:00 2021-12-05T20:30:00;2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T17:30:00;2021-12-18T14:30:00 2021-12-18T17:30:00;2021-12-19T18:00:00 2021-12-19T20:30:00;2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T17:30:00;2021-12-22T18:00:00 2021-12-22T20:30:00;2021-12-24T15:00:00 2021-12-24T17:30:00;2021-12-25T15:00:00 2021-12-25T17:30:00;2021-12-25T18:00:00 2021-12-25T20:30:00;2021-12-26T15:00:00 2021-12-26T17:30:00;2021-12-26T18:00:00 2021-12-26T20:30:00;2021-12-27T15:00:00 2021-12-27T17:30:00;2021-12-28T15:00:00 2021-12-28T17:30:00;2021-12-28T18:00:00 2021-12-28T20:30:00;2021-12-29T15:00:00 2021-12-29T17:30:00;2021-12-29T18:00:00 2021-12-29T20:30:00;2021-12-30T15:00:00 2021-12-30T17:30:00;2021-12-30T18:00:00 2021-12-30T20:30:00;2022-01-01T15:00:00 2022-01-01T17:30:00;2022-01-01T18:00:00 2022-01-01T20:30:00;2022-01-02T15:00:00 2022-01-02T17:30:00;2022-01-02T18:00:00 2022-01-02T20:30:00;2022-01-05T15:00:00 2022-01-05T17:30:00;2022-01-05T18:00:00 2022-01-05T20:30:00;2022-01-08T15:00:00 2022-01-08T17:30:00;2022-01-08T18:00:00 2022-01-08T20:30:00;2022-01-09T15:00:00 2022-01-09T17:30:00

Plaine de Plainpalais
Adresse Av. du Mail, 1205 Genève
Ville Genève