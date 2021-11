Cirque de Noël : 4 jours de folie pour sa 45ème édition ! Salies-de-Béarn, 20 novembre 2021, Salies-de-Béarn.

Cirque de Noël : 4 jours de folie pour sa 45ème édition ! Place Alexandre de Coulomme-Labarthe Chemin de mosqueros Salies-de-Béarn

2021-11-20 – 2021-11-20 Place Alexandre de Coulomme-Labarthe Chemin de mosqueros

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Salies-de-Béarn

30 30 EUR Le Cirque de Noël arrive sur Salies-de-Béarn.

Installation grand luxe avec ses 1800 places, un écran géant de 8 m, le top des chapiteaux de cirque. ..

Des artistes venant Ukraine, Cuba, Hollande, Portugal et même de Salies seront à l’honneur.

C’est le clown français Royo qui sera le tête d’affiche de notre show 2021 intitulé “Plein les yeux” ! Véritable ode à la magie et à l’émerveillement, on attend même l’arrivée de la voiture Transformer.

Petits et grands seront sous le charme de ce nouveau show unique dans le Sud-ouest ! 2 heures de bonheur garantis.

Deux représentations : 14h et 18h.

Le Cirque de Noël arrive sur Salies-de-Béarn.

Installation grand luxe avec ses 1800 places, un écran géant de 8 m, le top des chapiteaux de cirque. ..

Des artistes venant Ukraine, Cuba, Hollande, Portugal et même de Salies seront à l’honneur.

C’est le clown français Royo qui sera le tête d’affiche de notre show 2021 intitulé “Plein les yeux” ! Véritable ode à la magie et à l’émerveillement, on attend même l’arrivée de la voiture Transformer.

Petits et grands seront sous le charme de ce nouveau show unique dans le Sud-ouest ! 2 heures de bonheur garantis.

Deux représentations : 14h et 18h.

+33 5 59 38 00 33

Le Cirque de Noël arrive sur Salies-de-Béarn.

Installation grand luxe avec ses 1800 places, un écran géant de 8 m, le top des chapiteaux de cirque. ..

Des artistes venant Ukraine, Cuba, Hollande, Portugal et même de Salies seront à l’honneur.

C’est le clown français Royo qui sera le tête d’affiche de notre show 2021 intitulé “Plein les yeux” ! Véritable ode à la magie et à l’émerveillement, on attend même l’arrivée de la voiture Transformer.

Petits et grands seront sous le charme de ce nouveau show unique dans le Sud-ouest ! 2 heures de bonheur garantis.

Deux représentations : 14h et 18h.

cirque de Noël

Place Alexandre de Coulomme-Labarthe Chemin de mosqueros Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2021-11-05 par OT Béarn des Gaves