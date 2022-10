Cirque de Noël, 19 novembre 2022, .

Cirque de Noël



2022-11-19 – 2022-11-19

15h et 18h, le cirque de Noël revient cette année encore avec des artistes exceptionnels et qui salue le retour des animaux domestiques (avec les chevaux en star du spectacle) et la présence du célébre CLOWN ERIC BOO (du MOULIN ROUGE DE PARIS).

Un des numéros vedette a été lui sélectionné par l’émission LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT.

