Cirque de Moscou sur Glace Valence, 12 décembre 2021, Valence. Cirque de Moscou sur Glace 2021-12-12 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-12 Patinoire de Valence Avenue Georges Clémenceau

Valence Drôme EUR Cette année tout nouveau spectacle “Moscow on Ice”. Jonglage, duos artistiques, hoola-hoops, contortionnistes, duos aerien, barres russes, monocycles, poupées russes, patineurs sur échasses, ballets traditionnels et bien d’autre. Sans oublier les clowns. infovalence@valenceromanstourisme.com +33 4 75 44 90 40 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Catégories d'évènement: Drôme, Valence