Fontanes Fontanes Fontanes, Lot Cirque de Moscou sur Glace Fontanes Fontanes Catégories d’évènement: Fontanes

Lot

Cirque de Moscou sur Glace Fontanes, 21 décembre 2021, Fontanes. Cirque de Moscou sur Glace 2021-12-21 18:00:00 – 2021-12-21 20:00:00 Planques ouest Parc des exposition

Fontanes Lot Fontanes 39 EUR Joliment nommé Magie du Cirque, Féérie de la Glace, ce spectacle vous fera vivre deux heures de bonheur, de rire et d’émotions grâce à d’incroyables numéros tous réalisés sur patins, tels que la barre russe ou bien encore le numéro de jonglages ou de monocycles sans oublier ceux sans qui ce ne serait pas du cirque : les clowns! Pour réunir ces artistes, Natalia Abramova, directrice de la troupe, a sélectionné des artistes issus du cirque traditionnel ou des gymnastes qui ont dû apprendre le patinage mais aussi des patineurs qui ont dû se plier aux règles circassiennes! Ce creuset de talents venus de différentes disciplines artistiques et sportives donne au spectacle une incroyable énergie, d’autant qu’il est sublimé par les très belles artistes venues tout droit de la Grande Russie qui disposent pour ce spectacle d’une garde robe de 250 costumes! Cirque de Moscou dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Fontanes, Lot Autres Lieu Fontanes Adresse Planques ouest Parc des exposition Ville Fontanes lieuville 44.34287#1.48541