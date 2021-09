Charmes Charmes Charmes, Vosges CIRQUE DE CANNES Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

CIRQUE DE CANNES Charmes, 14 septembre 2021, Charmes. CIRQUE DE CANNES 2021-09-14 15:00:00 – 2021-09-14 16:30:00

Charmes Vosges Un spectacle de cirque sera proposé au boulevard Clemenceau pour toute la famille à Charmes le mardi 14 septembre à 17h30 et le mercredi 15 septembre à 15h sous chapiteau : 1h30 de spectacle entre rire, frisson et émotion avec strass et paillettes.

Vous passerez un agréable moment en famille avec acrobate équilibriste clown jongleur magicien numéro aérien.

Pour tout renseignement : 07 60 35 10 15
+33 7 60 35 10 15

