Pont-l'Abbé Finistère

Pont-l'Abbé

Cirque de Bostok 2021-08-04 Terre plein de la Madeleine Square de la Madeleine

Pont-l’Abbé Finistère Place au cirque avec au programme cette année :

En première partie :

Monsieur LOYAL vous souhaite la Bienvenue !

Le groupe de tigres SIBÉRIE/ BENGALE de Dany DUMAS (FRANCE)

Numéros Aériens : Stéfania (RUSSIE), Agilité avec l’Antipodiste Bryan DUMAS (ITALIE)

Les superbes Poneys & Cheval présentée par Ludovic DUMAS (ESPAGNE)

Grands frissons avec l’Equilibriste Willy (SUISSE)La célèbre JONGLERIE des Dumas Brother’s (ITALIE)

En deuxième partie :

Lamas de Bolivie & Chameaux de Mongolie présentée par Señor DUMAS

Sangles Aériennes de Bryan DUMAS (ITALIE)

Reprises Clownesques

Jeux et coutumes du Far-West avec les “Eliassos” (USA)

