Fiesta del Pourtalet Cirque d’Aneou Laruns, 3 septembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Hommage aux bergers et leurs troupeaux en estive, ainsi qu’aux relations entre la Vallée d’Ossau et la Comarca Alto Gallego, venez vivre une journée qui met à l’honneur les traditions et célèbre la passion du pastoralisme et la culture pyrénéenne à travers des moments festifs, de partage et de rencontres.

9h Casse-croûte du berger dans une cabane pastorale, fabrication de fromage et au travail des chiens de bergers

11h – plateau d’Anéou : Suivez le défilé en musique des ânes bâtés, des 350 brebis accompagnées des chiens et des vaches jusqu’à la frontière.

12h – arrivée à la frontière : L’amitié franco-espagnole sera célébrée lors d’un moment solennel avant de partager un apéritif animé par des musiciens et des cantères.

dès 13h – GECT : Expositions photos de bergers, cloches d’estives, cartes postales…..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 19:00:00. .

Cirque d’Aneou Col du Pourtalet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A tribute to the shepherds and their flocks in summer, as well as to the relationship between the Ossau Valley and the Comarca Alto Gallego, come and experience a day that honors traditions and celebrates the passion of pastoralism and Pyrenean culture through festive moments, sharing and encounters.

9 am – Shepherd’s snack in a pastoral hut, cheese making and shepherd’s dogs work

11am – Anéou plateau: Follow the parade with music of the donkeys, 350 ewes accompanied by dogs and cows to the border.

12pm – arrival at the border: The Franco-Spanish friendship will be celebrated during a solemn moment before sharing an aperitif animated by musicians and cantères.

from 1pm – EGTC: Photo exhibitions of shepherds, bells of estives, postcards….

Homenaje a los pastores y sus rebaños en los pastos de verano, y a la relación entre el Valle de Ossau y la Comarca Alto Gállego, venga a disfrutar de una jornada que honra las tradiciones y celebra la pasión por el pastoreo y la cultura pirenaica a través de fiestas, intercambios y encuentros.

9h Almuerzo pastoril en una cabaña pastoral, elaboración de quesos y perros pastores trabajando

11h – Plateau d’Anéou: Siga el cortejo de burros, 350 ovejas, perros y vacas hasta la frontera, acompañado de música.

12.00 h – llegada a la frontera: se celebrará la amistad franco-española en un momento solemne antes de compartir un aperitivo con músicos y cantères.

a partir de las 13h ? AECT: Exposiciones fotográficas de pastores, campanas de verano, postales….

Als Hommage an die Hirten und ihre Herden auf der Sommerweide sowie an die Beziehungen zwischen dem Vallée d’Ossau und der Comarca Alto Gallego erleben Sie einen Tag, an dem die Traditionen geehrt und die Leidenschaft für die Weidewirtschaft und die Kultur der Pyrenäen durch festliche Momente, Austausch und Begegnungen gefeiert werden.

9 Uhr Brotzeit des Schäfers in einer Hirtenhütte, Herstellung von Käse und Arbeit mit den Hirtenhunden

11 Uhr – Plateau d’Anéou: Verfolgen Sie den musikalisch begleiteten Umzug der Esel, der 350 Schafe mit Hunden und Kühen bis zur Grenze.

12 Uhr – Ankunft an der Grenze: Die französisch-spanische Freundschaft wird in einem feierlichen Moment zelebriert, bevor ein Aperitif mit Musikern und Kantoren serviert wird.

ab 13 Uhr ? EVTZ: Fotoausstellungen von Hirten, Glocken von Sommerweiden, Postkarten….

