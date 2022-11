CIRQUE CONTEMPORAIN – QUATUOR AÉRIEN : CRUSH

2023-06-09 19:00:00 19:00:00 – 2023-06-09 20:00:00 20:00:00 Iels* sont 4 circassiens qui se prêtent à des histoires d’amour renversantes au cadre aérien.

Un rapport de désir, d’amitié, une peur de la séparation, le risque de la chute.

Épris par le désir de trouver leur autre moitié, comme dans ces mythes de l’amour romantique, qui nourrissent encore aujourd’hui nos imaginaires, les CRUSHS s’enchaînent ébranlant les mœurs et faisant disparaître les codes genrés. *iels : pronom personnel pluriel non genré (=ils+elles) Retrouvez la Cie Les escargots ailés qui était venue présenter « Loin et si proche », un duo de cirque aérien et musique Beatbox, en novembre 2019 au Trait d’Union (à l’occasion du festival Ainsi Font). Pour cette nouvelle création la Cie prend comme point de départ « le mythe de l’Androgyne », extrait du discours d’Aristophane, dans l’écrit « Le banquet » de Platon. ©Alain Julien dernière mise à jour : 2022-11-24 par

