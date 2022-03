Cirque contemporain – Extrémités Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

Cirque contemporain – Extrémités Gannat, 2 avril 2022, Gannat. Cirque contemporain – Extrémités Gannat

2022-04-02 – 2022-04-02

Gannat Allier Gannat EUR Deuxième création du Cirque Inextremiste après le spectacle « Inextrémiste »

(solo de trampoline burlesque). Totalement, fondamentalement, irrémédiablement givrés, frappés, déjantés, les trois protagonistes du Cirque Inextrémiste… accueil@vdstourisme.com +33 4 70 45 32 73 http://www.valdesioule.com/ Gannat

dernière mise à jour : 2021-08-27 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Gannat Autres Lieu Gannat Adresse Ville Gannat lieuville Gannat Departement Allier

Gannat Gannat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gannat/

Cirque contemporain – Extrémités Gannat 2022-04-02 was last modified: by Cirque contemporain – Extrémités Gannat Gannat 2 avril 2022 Allier Gannat

Gannat Allier