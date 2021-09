CIRQUE CONTEMPORAIN – BORBORYGMES Plainfaing, 29 septembre 2021, Plainfaing.

10:00:00 Cinéma de Noiregoutte 39 Noiregoutte

Plainfaing Vosges Plainfaing

Spectacle de 35 minutes plus 30 minutes d’exposition. Dès 3 ans.

Dans le cadre du 32ème festival International de Géographie. Programme sur www.fig.sddv.fr

BORBORYGMES

Coline Garcia propose une performance circassienne aérienne à très petite hauteur. La corde, son agrès, s’invite alors dans des lieux plus atypiques et à l’échelle du public auquel elle s’adresse. Un spectacle surprenant, questionnant et singulier pour enfants avides de curiosité.

Au commencement, il y a le corps comme outil, le corps comme moyen de communication, le corps comme espace vivant… avec ses capacités presque infinies, sa beauté complexe, ses borborygmes et surprenantes manifestations. Burp, gloup, prout, roooh, psss, atchoum…. que sont tous ces bruits et d’où viennent-ils ?

Associant la vidéo au travail de la corde et une exposition ludique, ce spectacle est un voyage à la découverte du corps et de ses manifestations diverses. Une exploration tant visuelle que sensorielle.

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

