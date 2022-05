Cirque contemporain au Cirque Electrique Le Cirque Electrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Cirque contemporain au Cirque Electrique Le Cirque Electrique, 16 juin 2022, Paris. Du jeudi 16 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022 :

dimanche

de 17h00 à 18h00

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h00

. payant Plein : 16€ Réduit : 11€

Les 4 femmes de dieu, est un spectacle de cirque adapté de l’ouvrage écrit par l’historien Guy Betchel. Le Cirque Electrique accueille Marie Le Corre – LES 4 FEMMES DE DIEU Les 4 femmes de Dieu, très librement inspiré de l’ouvrage éponyme de Guy Bechtel qui traite de la représentation de la femme à travers les siècles ( la sorcière, la sainte, la putain ou encore l’imbécile ), nous plonge dans l’univers de 4 d’entre elles. Leur sillage nous emmène visiter plusieurs tableaux évocateurs de mythes créés autour de celle-ci, révélant une réflexion identitaire. Alors que le spectacle se monte petit à petit sous nos yeux, dans un univers onirique acidulé aux notes comiques, les artistes nous dévoilent une partie de l’envers de leur décor. Lâchons les fauvEs… Spectacle à partir de 16 ans avec : Tarzana Foures, Séverine Bellini, Thaïlai Knight & Marie Le Corre technique, son : Pierre Pleven, lumière : Jérôme Chaleix regards extérieurs : Dalila Cortes & Karelle Prugnaud Projet lauréat du fonds régional pour les talents émergents (FoRte), financé par la région île-de-France, Spedidam. Du 16 au 19 juin (Du jeudi au samedi à 21h / Dimanche à 17h) Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1123870538184339/1123870548184338/ 0954544724 reservation@cirque-electrique.com https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris

