Cirque : Collectif Kaboum Pléneuf-Val-André, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Pléneuf-Val-André.

Cirque : Collectif Kaboum 2021-07-16 – 2021-07-16 Rue du Guémadeuc Parking du Guémadeuc

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

[ Système D ]

Spectacle tout public de 50 minutes récompensé par le « Prix du Off 2019 Festival Les Affranchis » et « Meilleur spectacle Festival International de Teatro de Rua Imaginarius 2019 ». Spectacle de cirque tout public mêlant prouesse et joie de vivre ! S’appuyant sur la technique des portés acrobatiques, ces personnages hauts en couleurs, revisitent des instants du quotidien. Ce spectacle ouvre une porte sur le débat de la vie en collectivité et sur les gens du voyage. Il nous interpelle sur notre quotidien, en abordant des sujets sensibles avec délicatesse et légèreté et nous permet de repenser notre façon de vivre ensemble.

Ouvert à tous.

collectifkaboum@gmail.com +33 2 57 25 22 22 https://www.collectifkaboum.com/

