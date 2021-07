Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Manche, Port-Bail-sur-Mer Cirque Clown Europa Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer

Cirque Clown Europa Port-Bail-sur-Mer, 20 août 2021, Port-Bail-sur-Mer. Cirque Clown Europa 2021-08-20 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-20

Port-Bail-sur-Mer Manche Le cirque Clown Europa est un cirque sans animaux, avec des artistes de l’école de cirque de Paris (Clowns, Jongleurs, Trapézistes…) Le cirque Clown Europa est un cirque sans animaux, avec des artistes de l’école de cirque de Paris (Clowns, Jongleurs, Trapézistes…) accueil.europa@gmail.com Le cirque Clown Europa est un cirque sans animaux, avec des artistes de l’école de cirque de Paris (Clowns, Jongleurs, Trapézistes…) dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Port-Bail-sur-Mer Autres Lieu Port-Bail-sur-Mer Adresse Ville Port-Bail-sur-Mer lieuville 49.33741#-1.70068