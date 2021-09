Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine, Maen Roch Cirque Claudio Zavatta Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Cirque Claudio Zavatta Maen Roch, 1 octobre 2021, Maen Roch. Cirque Claudio Zavatta 2021-10-01 – 2021-10-10

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch Venez découvrir le grand cirque Claudio Zavatta pour la première fois de passage à Saint-Brice-en-Coglès. Le cirque vous présente son nouveau spectacle 2021 : le globe des motos, les funambules, la roue infernale, et les animaux… Plus de 25 artistes vous attendent pour un spectacle sensationnel de deux heures ! En représentation du vendredi 1er au dimanche 10 octobre à Saint-Brice-en-Coglès, Maen Roch. Tarifs : à partir de 10€

dernière mise à jour : 2021-09-24

Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch