CIRQUE – CIRKVOST Frontignan, 23 septembre 2021, Frontignan.

CIRQUE – CIRKVOST 2021-09-23 20:30:00 – 2021-09-23 21:30:00

Frontignan Hérault

CirkVOST – Benoit Belleville – Germain Guillemot

Après les confortables transats de leur spectacle Epicycle en 2012 à Frontignan la Peyrade, le CirkVOST revient avec un nouveau spectacle aérien, en extérieur, et toujours à 15 mètres au-dessus du sol.

La voltige aérienne, ADN de la compagnie CirkVOST, est plus que jamais mise à l’honneur. L’extérieur donne à l’imposante structure une nouvelle dimension permettant aux artistes d’occuper librement tout l’espace aérien.

Ce nouvel opus, Pigments, interroge le groupe, les individus qui le composent ainsi que les sentiments d’appartenance et de solidarité. L’œil extérieur, couture et orientation des pistes trouvées en collectif, est porté par Benoit Belleville, cofondateur de la compagnie CirkVOST et Germain Guillemot, cofondateur des Arts Sauts.

Le trapèze volant à grande hauteur, les porteurs coréens, le trapèze ballant, le trapèze danse et la corde volante, qui refait ici son apparition, sont les disciplines qui feront, à n’en pas douter, vibrer petits et grands.

Page spectacle : https://tmsete.com/saisons/2021-2022/pigments

De 8 à 14€

Le CirkVOST est de retour avec ses transats, ses voltigeurs, ses trapézistes, mais en extérieur, pour un spectacle toujours aussi aérien à 15m au-dessus du sol. Pour vibrer plus fort en famille !

+33 4 67 74 02 02 https://tmsete.com/saisons/2021-2022/pigments

