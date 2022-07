Cirque chez l’habitant

2022-07-27 20:45:00 – 2022-07-27 23:00:00 Tous les mercredis retrouvez le cirque chez l’habitant avec un spectacle différent :

Nicolas Hublot, clown écolo + 1ère partie.

Tarif : adulte 10 €, enfant 5 € (+ 1 € d’adhésion à Assoloco) à partir de 4 ans.

Ouverture à 20 h

