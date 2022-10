Cirque Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy Paris Catégories d’évènement: île de France

Cirque Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h30

. payant 12€ : les 5 jours : pour les 3 à 6 ans 11h00-12h30 : pour les 7-12 ans

À la croisée entre le sport et l’art, les arts du cirque constituent un sport très complet où tout le monde peut y trouver son compte. D’un point de vue artistique, le cirque offre la possibilité de développer son imaginaire. L’esthétisme y occupe une place centrale. 10h00-11h00 : 3-6 ans 11h00-12h30 : 7-12 ans Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy 51 rue Truffaut 75012 Paris Contact : https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/stage-d-hiver-cirque Tél : 01.43.40.52.14 villiot@claje.asso.fr https://fr-fr.facebook.com/CentreAnnieFratelliniVilliot/ https://fr-fr.facebook.com/CentreAnnieFratelliniVilliot/ https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/stage-d-hiver-cirque

