CIRQUE Centre Loireole Pierrefitte-ès-Bois, dimanche 14 juillet 2024.

CIRQUE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 et 19 juillet Centre Loireole 510€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T08:00:00+02:00 – 2024-07-14T08:30:00+02:00

Fin : 2024-07-19T18:30:00+02:00 – 2024-07-19T19:00:00+02:00

Les enfants pourront pratiquer l’Art du Cirque du Lundi au Vendredi, sous le chapiteau et un spectacle sera proposé le vendredi en fin de séjour (Une aide pour le démontage sera demandée aux familles).

4 ateliers différents : aériens, fils, boule, Rolla, mais aussi jonglage, clown et acrobatie.

Chaque enfant choisira sa discipline et travaillera à l’élaboration d’un numéro pour le spectacle (mise en scène, musique, costume).

Ce séjour pourra permettre de découvrir différentes techniques des arts du cirque, la rencontre avec des artistes, mais aussi découvrir le processus de création d’un spectacle.

Les enfants apprendront également à maitriser leurs appréhensions, et à appréhender les notions de sécurité.

Le vendredi soir nous vous invitons au spectacle des enfants sous le chapiteau.

Autres activités possibles

Parcours nature, jeux de piste, découverte de la faune et la flore de la forêt et des étangs, randonnées, cabanes, grands jeux, pêche, pétanque, piscine, volley, sport sur le city stade, sports collectifs, activités manuelles, veillées à thèmes….

Centre Loireole 45360 PIERREFITTE ES BOIS Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire

