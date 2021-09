Cirque “Celui qui tombe” Pau, 29 septembre 2021, Pau.

Cirque “Celui qui tombe” 2021-09-29 – 2021-09-29 Zénith de Pau Bvd du Cami Salié

Pau Pyrénées-Atlantiques

13 EUR Quand la poésie rencontre l’épure en son point d’équilibre : le circassien Yoann Bourgeois creuse avec une acuité lumineuse la place dérisoire de l’humain dans le jeu des forces physiques qui nous entourent : gravité, force centrifuge… Pour Celui qui tombe, il engage cinq individus sur une plateforme mobile qui s’érige, s’incline, se met en rotation, se dérobe sous leurs pieds et les projette dans une course vertigineuse et accidentée. Ce jeu entre le contrôle et la chute impose une prise de risque, tant physique qu’esthétique. Variant les registres comme les rythmes, la pièce reflète l’humour et la gravité qui caractérisent le travail de Yoann Bourgeois

+33 5 59 84 11 93

Espaces Pluriels

