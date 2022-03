Cirque Carlis Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Cirque Carlis Paimpol, 24 juillet 2022, Paimpol. Cirque Carlis Avenue de Guerland Aire de la Motte féodale Paimpol

2022-07-24 – 2022-07-24 Avenue de Guerland Aire de la Motte féodale

Paimpol Côtes d’Armor Le cirque Carlis, production familiale, fait escale à Paimpol pour 2 jours. Sans ménagerie. +33 6 37 86 33 07 Le cirque Carlis, production familiale, fait escale à Paimpol pour 2 jours. Sans ménagerie. Avenue de Guerland Aire de la Motte féodale Paimpol

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Avenue de Guerland Aire de la Motte féodale Ville Paimpol lieuville Avenue de Guerland Aire de la Motte féodale Paimpol Departement Côtes d'Armor

Paimpol Paimpol Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpol/

Cirque Carlis Paimpol 2022-07-24 was last modified: by Cirque Carlis Paimpol Paimpol 24 juillet 2022 Côtes-d’Armor paimpol

Paimpol Côtes d'Armor