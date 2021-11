AlèsAlès Alès Alès Alès, Gard Cirque – Café des enfants Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Cirque – Café des enfants Alès Alès, 5 décembre 2021, AlèsAlès. Cirque – Café des enfants La VerrerieLa Verrerie Chemin de Saint Raby Alès Alès

2021-12-05 – 2021-12-05 La Verrerie Chemin de Saint Raby

Alès Gard La Verrerie Alès Gard Alès Le Café des enfants est un moment d’échange et de partage, un dimanche par mois environ.Proposés par des artistes et pédagogues en résidence, ils peuvent prendre diverses formes (ateliers pas nécessairement circassiens, goûter, aménagement scénographique, extraits de spectacles…).Au programme de ce dimanche 05 Décembre: Jonglage féérique avec le Collectif Protocole.Goûter Esprit de Noël avec Tutti Frichti. Accessible aux enfants dès 6 ans. Ramenez votre goûter !*Info pratiques:- Rendez-vous le 05 Décembre 2021- Où? : A la Verrerie d’Alès- Quand? : A partir de 14h00- Manifestation gratuite- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 86 45 02 +33 4 66 86 45 02 http://polecirqueverrerie.com/ Droits libres

La VerrerieLa Verrerie Chemin de Saint Raby Alès Alès

dernière mise à jour : 2021-11-29 par

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Alès Alès Adresse La VerrerieLa Verrerie Chemin de Saint Raby Ville AlèsAlès lieuville La VerrerieLa Verrerie Chemin de Saint Raby Alès Alès