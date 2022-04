CIRQUE “BURNING (je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura)” Chambly Chambly Catégories d’évènement: Chambly

La ville de Chambly est heureuse de vous proposer "Burning (je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura)" de la compagnie L'Habeas Corpus le jeudi 12 mai 2022 à 20h30 à la salle Josiane Balasko. Si le sujet est grave, le spectacle est lui d'une salutaire vitalité. Ce cirque documentaire met en lumière le burn-out, ce moment où la vie professionnelle déshumanise et menace l'équilibre d'un individu. Le chorégraphe et acrobate Julien Fournier incarne ce péril. Les témoignages réels récoltés par Laurence Vielle, poétesse nationale Belge, dévoilent l'expérience intime, de la combustion à la reconstruction jusqu'à la réinvention de soi. Un spectacle incandescent mêlant cirque, danse, poésie et documentaire qui reconnecte chacun, intimement, à sa propre énergie. Soufflant.

