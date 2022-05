Cirque Bostok Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: 29750

Cirque Bostok Loctudy, 2 août 2022

2022-08-02 – 2022-08-03

Loctudy 29750 Place au cirque avec au programme :

• Monsieur LOYAL vous souhaite la Bienvenue !

• Numéros Aériens : Ilana (RUSSIE)

• Agilité avec l’Antipodiste Bryan DUMAS (ITALIE)

• Les superbes Poneys & Cheval présentée par Ludovic DUMAS (ESPAGNE)

• La célèbre JONGLERIE des Dumas Brother’s (FRANCE)

• Lamas de Bolivie & Chameaux de Mongolie présentée par Señor DUMAS

​• Sangles Aériennes de Bryan DUMAS (ITALIE)

• Reprises Clownesques de Léonardo (ITALIE)

• Jeux et coutumes du Far-West avec les « Eliassos » (USA)

• Ilana & ses Hulla-Hoop (RUSSIE)

• Les Clowns musiciens (ITALIE) ludovicdumas@laposte.net Place au cirque avec au programme :

