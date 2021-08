Landerneau Landerneau Finistère, Landerneau Cirque Bostok Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Cirque Bostok Landerneau, 1 septembre 2021, Landerneau. Cirque Bostok 2021-09-01 – 2021-09-01

Landerneau Finistère Landerneau Le cirque Bostok s’intalle à Landerneau le mercredi 1er septembre.

Billetterie ouverte dès lundi 30 août à partir de 14h00. Tarifs :

Placement en gradin : 10 euros (adultes et enfants à partir de 3 ans)

Placement en fosse : 15 euros (adultes et enfants à partir de 3 ans) Lieu : Parking Saint-Ernel +33 6 22 05 35 43 Le cirque Bostok s’intalle à Landerneau le mercredi 1er septembre.

Billetterie ouverte dès lundi 30 août à partir de 14h00. Tarifs :

Placement en gradin : 10 euros (adultes et enfants à partir de 3 ans)

Placement en fosse : 15 euros (adultes et enfants à partir de 3 ans) Lieu : Parking Saint-Ernel dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Ville Landerneau lieuville 48.44538#-4.26438