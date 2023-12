CIRQUE BORMANN MORENO CIRQUE BORMANN MORENO Paris, 16 février 2024, Paris.

CIRQUE BORMANN VOYAGE DANS LE TEMPS – 2022/2023Le Cirque Bormann vous présente son nouveau spectacle Voyage dans le temps , qui vous fera vivre une expérience unique sous son chapiteau baroque et authentique.Depuis plusieurs années, une machine infernal à voyager dans le temps demeure au Cirque Bormann, bien gardé par Augustam, le Clown du Cirque. Il suffira d’une rencontre improvisé avec un explorateur, Monsieur Lewis, pour que celle-ci reprenne vie et laisse place à toute les péripéties à travers le temps. Effets scéniques et sonores, prouesses technique et humour seront au rendez-vous. Ce nouveau spectacle ose la nouveauté entre l’héritage familial et le futur, qui à trouvé ici ses racines. Alors ne dites plus que vous allez au cirque, dites plutôt que vous allez assister à un moment unique sous le regard de votre famille, toute l’année à Paris 15e ! A savoir : – Votre contremarque doit être obligatoirement imprimée. – Il est impératif de vous présenter 30 minutes avant le spectacle pour le retrait des billets- Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres promotions.En voiture :Périphérique, sortie Quai D’Issy ou Pont du Garigliano : 5 rue Lucien Bossoutrot Parking Citroen Cévennes : 37 Rue Leblanc 75015 Paris Ouvert 24/24 et 7/7 à 5 min à pied du chapiteau En Métro:Balard Ligne 8 En Tramway:Ligne T3a-Pont du Garigliano – Hôpital Européen En RER:RER C- Pont du Garigliano – Hôpital Européen En Bus:Ligne PC1-Pont du Garigliano -Hôpital Européen Lignes 169,42,88

Tarif : 9.00 – 40.15 euros.

Début : 2024-02-16 à 15:00

CIRQUE BORMANN MORENO 5 rue Lucien Bossoutrot 75015 Paris Paris