Cirque – Bleu Tenace Saint-Brieuc, 22 juin 2022, Saint-Brieuc.

Cirque – Bleu Tenace Rue des Gallois Parc de la Ville Oger Saint-Brieuc

2022-06-22 – 2022-06-22 Rue des Gallois Parc de la Ville Oger

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Feu d’artifice suspendu

Qui a appris la musique, connait les valeurs du silence, ces temps de respiration entre deux notes, et sait que le demi-soupir se symbolise par un signe semblable à la lettre Y en minuscule. C’est suspendue sur une sculpture monumentale de 6 mètres de haut en forme de demi-soupir que la danseuse aérienne Fanny Austry évolue dans la toute dernière création de la compagnie Rhizome. Volcanique, elle alterne séquences saccadées puisées dans les danses urbaines et moments de suspension plus calmes ; juste le temps, pour elle comme pour nous, de reprendre haleine.

accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40 https://www.lapasserelle.info/agenda

Rue des Gallois Parc de la Ville Oger Saint-Brieuc

