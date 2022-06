Cirque Bidon Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Catégories d’évènement: 18260

Vailly-sur-Sauldre 18260 Vailly-sur-Sauldre accueille le Cirque Bidon en représentation sur le Champ de Foire.

Du 5 au 7 juillet, le Cirque Bidon se produit sur le Champ de Foire de Vailly-sur-Sauldre. +33 2 48 54 74 34

Un spectacle théâtral d’art et de poésie vous attend. ©cirquebidon

