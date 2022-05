Cirque Bidon Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Cirque Bidon Saint-Amand-Montrond, 1 juin 2022, Saint-Amand-Montrond. Cirque Bidon Saint-Amand-Montrond

2022-06-01 21:00:00 – 2022-06-01

Saint-Amand-Montrond Cher 13 EUR Découvrez la poésie du cirque Bidon lors de 5 représentations exceptionnelles à Saint-Amand-Montrond. Exposition photo d’Alain Gaymard en extérieur du 20 ami au 5 juin. Exposition d’aquarelles et photographies de Gabriella Picatto et Alain Gaymard dans la salle de l’ancien tribunal (à côté du musée) du 31 mai au 5 juin de 14h à 19h avec vernissage le 31 mai à 18h30. http://www.lecirquebidon.fr/ Découvrez la poésie du cirque Bidon lors de 5 représentations exceptionnelles à Saint-Amand-Montrond. Exposition photo d’Alain Gaymard en extérieur du 20 ami au 5 juin. Exposition d’aquarelles et photographies de Gabriella Picatto et Alain Gaymard dans la salle de l’ancien tribunal (à côté du musée) du 31 mai au 5 juin de 14h à 19h avec vernissage le 31 mai à 18h30. PIXABAY

Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville Saint-Amand-Montrond Departement Cher

Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amand-montrond/

Cirque Bidon Saint-Amand-Montrond 2022-06-01 was last modified: by Cirque Bidon Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 1 juin 2022 cher Saint-Amand-Montrond

Saint-Amand-Montrond Cher