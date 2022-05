Cirque Bidon “Chacun ses rêves” Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

2022-05-24 21:00:00 – 2022-05-29 23:00:00

Lignières Cher 13 EUR 13 “Chacun ses rêves”, nouveau spectacle itinérant du Cirque Bidon, sera très attendu après ces quelques années de privation et là, pas d’excuses, il parcourt le Berry de long en large jusqu’en septembre! Il se déplace de villes en villages sur des roulottes tirées par des chevaux pour présenter le spectacle au plus près des habitants avec de l’émotion, de l’humour. La 7e tournée du cirque Bidon sillonne le Berry avec des incursions dans les départements voisins. Et Lignières en profite pour le week-end de l’Ascension avec au choix plusieurs séances sur plusieurs jours.

Du spectacle en plein air, air de théâtre de pleine rue.

