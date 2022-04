Cirque Barcode – New Horizons : Naviguer vers le cirque durable avec le projet Elemen’Terre Centre culturel canadien Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cirque Barcode – New Horizons : Naviguer vers le cirque durable avec le projet Elemen’Terre Centre culturel canadien, 12 avril 2022, Paris. Le mardi 12 avril 2022

de 20h00 à 21h30

. gratuit

Mardi 12 avril à 20h, rejoignez-nous pour une soirée spéciale aux côtés de la compagnie canadienne du Cirque Barcode, à la veille de la première représentation de leur spectacle “De sueur & d’encre” au Monfort Théâtre du 13 au 24.04 : entre projections et discussions sur scène, partez à la découverte du cirque de demain, à la fois écoresponsable et durable ! Collectif montréalais innovant issu de la nouvelle génération du cirque canadien, le Cirque Barcode travaille au rayonnement et au développement du cirque contemporain à travers le monde.

Avec leurs spectacles, les membres de la compagnie utilisent leur art pour transmettre entre autres un message écologique fort qui sensibilise le public sur l’impact environnemental. Poussant toujours plus loin leur démarche, ils sont récemment partis à la recherche d’une alternative à l’avion, pour voyager autrement et réduire leurs émissions carbone lors de leurs tournées. C’est ainsi qu’ils ont débuté leur collaboration avec l’association Elemen’Terre, pour réaliser une tournée de spectacles à faible émission carbone grâce à leurs trajets à bord du voilier Pen-Duick VI. Venez assister au Centre culturel canadien à la projection du documentaire New Horizons réalisé par Antoine Ménard, qui suit les artistes de la compagnie à bord du voilier Pen-Duick VI lors de leur tournée dans les îles du Ponant ! La projection sera suivie d’une rencontre avec les artistes, la navigatrice Marie Tabarly et le réalisateur Antoine Ménard. 20h : projection du documentaire New Horizons (20 min) et Tour des îles du Ponant : l’Archipel des Glénan et le Zéro Vulnérabilité (4 min) d’Antoine Ménard

20h30 : rencontre avec les artistes du Cirque Barcode, la navigatrice Marie Tabarly et le réalisateur Antoine Ménard Un événement en association avec le Monfort Théâtre, dans le cadre du spectacle “De sueur & d’encre” du Cirque Barcode en tournée du 13 au 24.04. Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 75008 Paris Contact : https://canada-culture.org/event/cirque-barcode-new-horizons/ 0144432185 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://canada-culture.org/event/cirque-barcode-new-horizons/

Antoine Ménard

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre culturel canadien Adresse 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Ville Paris lieuville Centre culturel canadien Paris Departement Paris

