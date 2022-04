Cirque Barcode – New Horizons : Naviguer vers le cirque durable avec le projet Elemen’Terre Centre culturel canadien Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mardi 12 avril à 20h, **rendez-vous au Centre culturel canadien pour une soirée spéciale aux côtés de la compagnie canadienne du** [**Cirque Barcode**](https://www.barcodecircuscompany.com/)**,** à la veille de la première représentation de leur spectacle “[De sueur & d’encre](https://www.lemonfort.fr/programmation/sweat-ink-2022)” au [Monfort Théâtre](https://www.lemonfort.fr/programmation/sweat-ink-2022) du 13 au 24.04 : entre projections et discussions sur scène, **partez à la découverte du cirque de demain, à la fois écoresponsable et durable !** **Collectif montréalais innovant issu de la nouvelle génération du cirque canadien, le** [**Cirque Barcode**](https://www.barcodecircuscompany.com/) **travaille au rayonnement et au développement du cirque contemporain à travers le monde.** Avec leurs spectacles, les membres de la compagnie utilisent leur art pour t**ransmettre entre autres un message écologique fort qui sensibilise le public sur l’impact environnemental.** Poussant toujours plus loin leur démarche, ils sont récemment partis à la recherche d’une alternative à l’avion, pour voyager autrement et réduire leurs émissions carbone lors de leurs tournées. C’est ainsi qu’ils ont débuté leur collaboration avec l’association [Elemen’Terre](https://www.elementerre.earth/), pour réaliser **une tournée de spectacles à faible émission carbone grâce à leurs trajets à bord du voilier Pen-Duick VI.** Venez assister au Centre culturel canadien à la **projection du documentaire** **_New Horizons_** **réalisé par Antoine Ménard**, qui suit les artistes de la compagnie à bord du voilier Pen-Duick VI lors de leur tournée dans les îles du Ponant ! **La projection sera suivie d’une rencontre avec les artistes, la navigatrice Marie Tabarly et le réalisateur Antoine Ménard.** _Un événement en association avec le_ [_Monfort Théâtre_](https://www.lemonfort.fr/programmation/sweat-ink-2022)_, dans le cadre du spectacle “_[_De sueur & d’encre_](https://www.lemonfort.fr/programmation/sweat-ink-2022)_” du_ [_Cirque Barcode_](https://www.barcodecircuscompany.com/) _en tournée du 13 au 24.04._

Gratuit – Sur inscription

