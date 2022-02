Cirque Baraka – Les 11 et 12 mars La Grainerie Balma Catégories d’évènement: Balma

Cirque Baraka – Les 11 et 12 mars

du vendredi 11 mars au samedi 12 mars à La Grainerie

Type, taille, couleur des yeux ?? Si elle s’inscrit sur des papiers, l’identité relève de mille choix, de rencontres sur des chemins, de mouvements. Le cirque Baraka poursuit une réflexion, déjà présente dans sa précédente création. OchO chercher à nous désorienter, à nous réinventer en montrant nos multiples facettes. A travers le mouvement infini, la marche, le cycle, la pièce nous engage à penser notre humanité, cette identité commune. Avec un cirque sous la forme d’un théâtre du corps, d’un langage corporel universel, Baraka prend encore des risques, se fait toujours confiance… Un projet soutenu par la DRAC Occitanie, la Région Occitanie et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Forêts. **Distribution** **Artistique** Lise Cluzaud, Mariano Alvarez, Monica Costamagna, Hugo Ferron, Sandra Bonomi, Matias Muñoz et Nelly Donnat **Accompagnement à la mise en scène** Pascal Wyrobnik **Technique** Thibaut Herbreteau et Tristan Camporesi **Chargé de production** Paul Ribière **Création costumes** Raphaelle Weber **Composition de musiques électroniques et mixage** Alaskam **Regard création lumière** Jack Verdier **Crédit photo** Cirque Baraka 12/8 € La Grainerie sous chapiteau Lycée agricole de Lavaur sous chapiteau création 2022 > 5 ans 1h10 [cirquebaraka.com](https://www.cirquebaraka.com/)

Par la compagnie OchO La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00;2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:30:00

