Cirque « Baltringue » Domaine de la Burthe, 14 mai 2022, Floirac.

Cirque « Baltringue »

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Domaine de la Burthe

Le Cirque Plein d’Air est un petit cirque où l’on entend la pluie qui tombe, le spectateur voisin qui respire et rit… Le Cirque Plein d’Air est rempli d’un amour qui tient fragilement entre les deux grosses mains d’un homme fort, sur les épaules d’une petite femme et les doigts agiles d’un musicien complice. Ici, tout est vu, tout est senti, tout est proche. Ici, l’homme fort joue avec une otarie jongleuse et un lion terrible charme l’écuyère étincelante… Baltringue c’est le tourbillon de la vie qui tourne. Chacune a son histoire et son moment de gloire… Accompagné par un accordéoniste et une fanfare de poche, ce cabaret acrobatique est une joyeuse foire aux souvenirs de cirque et une invitation à vivre à nouveau nos rêves d’enfants. En coréalisation avec l’OARA Circassiens : Anne Desmoucelles et Joseph Defromont Musicien : Simon Morant Technique : Jean-Daniel Hélian Mise en piste : Damien Caufepé Constructeurs : Joseph Defromont – Martin Defromont – Patrick Jouhannet – Anne Desmoucelles Costumes : Mathilde Defromont Durée : 1h

Tarif : 6€

Le Cirque Plein d’Air présente « Baltringue : Samedi 14 mai à 19h Dimanche 15 mai à 16h

Domaine de la Burthe Domaine de la Burthe 33270 Floirac Floirac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-15T16:00:00 2022-05-15T18:00:00