Cirque avec Bruno Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cirque avec Bruno Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris, 2 janvier 2024, Paris. Du mardi 02 janvier 2024 au vendredi 05 janvier 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h30 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 16h30

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. Jusqu’à 16 ans. payant Pour ce stage : Pour les 8-11 ans : 15€ Pour les 12-16 ans : 15€ Initiation ou perfectionnement aux différentes disciplines du cirque: Trapèze, tissu aérien, acrobaties, jonglerie et équilibre sur objets. Tous niveaux. Venez vous initier ou vous perfectionner aux différentes disciplines du cirque: Trapèze, tissu aérien, acrobaties, jonglerie et équilibre sur objets. Tous niveaux. Places limitées – inscriptions auprès du secrétariat : contact@mercoeur.asso.fr –

01 43 79 25 54 Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 Paris Contact : +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr

©Mercoeur Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75011 Lieu Centre Paris Anim' Mercoeur Adresse 5 cité Souzy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Mercoeur Paris latitude longitude 48.8516949996593,2.38875095843744

Centre Paris Anim' Mercoeur Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/