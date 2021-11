Blagnac Parc des Ramiers Blagnac, Haute-Garonne Cirque au parc des Ramiers : c’est Pandax – Du 16 au 21 novembre Parc des Ramiers Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

du mardi 16 novembre au dimanche 21 novembre

**Odyssud propose du 16 au 21 novembre, au parc des Ramiers, un spectacle de cirque sous chapiteau intitulé Pandax.** Ici, pas de numéro avec des animaux, mais attention, spectacle décoiffant ! Pour sa nouvelle création, le cirque La Compagnie a décidé d’écrire et de mettre en piste un récit : l’histoire de 5 frères qui se connaissent déjà… mais qui se rencontrent pour la première fois. Ils n’ont pas grand-chose en commun, mais il y a au moins une particularité qui les unit : leur père récemment décédé, dont ils transportent l’urne funéraire dans une Fiat Panda. Et c’est l’accident. Commence alors un huis clos tragi-comique musical à l’humour décapant… Ce spectacle est programmé dans le cadre de la saison (octobre-janvier) hors les murs d’Odyssud.

Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac

